Réfugiés: un blocus désolant

(Québec) Les ministères de l'Immigration du Canada et du Québec ont publié lundi dernier des communiqués indiquant une suspension illimitée du parrainage privé de réfugiés syriens. La raison invoquée : la machine administrative est engorgée, il faudra des mois, sinon des années, avant de la débloquer. C'est désolant et déprimant : on a l'impression que la paperasse administrative passe avant les humains. Des millions de familles souffrent présentement d'avoir dû quitter leur pays pour s'entasser dans les pays limitrophes, en des conditions matérielles et sociales affligeantes. Nous en avons accueilli quelques milliers. Dans leur effort touchant d'intégration à la société québécoise, elles cherchent par tous les moyens de réunifier leur grande famille laissée derrière.

Nous, des comités de parrainage, les accompagnons en cette démarche, forts de la générosité impressionnante de nos communautés locales. De tels communiqués ministériels brisent l'espoir de nos familles, les dépriment littéralement, et nous aussi avec eux. Autant nous pouvons admettre avec réalisme les limites financières et sociales de notre capacité d'accueil et d'intégration, et discerner le possible, autant nous sommes indignés et déçus des raisons invoquées pour ainsi fermer la porte de notre pays.

Louis-Marie Asselin, Québec