Les amitiés de Trudeau

Il réfléchit bizarrement, voire légèrement, le premier ministre Justin Trudeau. Après avoir louangé Castro, ami de la famille, après son décès, il en remet avec un séjour dans le Sud dans une île privée d'un autre ami de la famille, le philanthrope et richissime Aga Khan.

Le Canada contribue généreusement à la fondation de l'Aga Khan, inscrit comme lobbyiste à Ottawa. Mais pour Justin Trudeau, il n'y pas de problème ici : M. Khan est un ami de la famille! Mais oui, il y a un problème : Justin Trudeau est un homme public qui se veut près des gens, transparent, au-dessus de tout soupçon. Mais prend-il les Canadiens pour des imbéciles, lui qui fait payer des hommes d'affaires chinois pour le rencontrer? Ça me semble plutôt clair : le premier ministre canadien dit une chose et fait son contraire. Tout à fait navrant, pour ne pas dire plus.

Michel Lebel, Entrelacs

***