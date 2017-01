Infoman a sauvé la Saint-Sylvestre

Nous ne pouvons pas en dire autant du Bye bye 2016. Pour moi, qui en ai vu plusieurs depuis 1969, celui de cette année était le pire que j'ai vu. Le but d'un Bye bye est de faire une revue des événements importants qui ont marqué l'année, avec humour pour distraire les fêtards du 31 décembre et non les endormir.

Sans trop exagérer, les nouvelles importantes y étaient, mais je ne sais pas encore où l'humour était ou bien je ne comprends rien à l'humour. Avec le talent humoristique qu'il y avait sur ce plateau, comment a pu faire Simon-Olivier Fecteau pour rendre ce rendez-vous d'informations et d'humour aussi inintéressant.

Marc-André Ruel, Val-Bélair