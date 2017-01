Soulager la misère

Le Soleil

(Québec) On apprenait récemment que le nombre d'assistés sociaux est en constante diminution. Ça ressemble à une bonne nouvelle, sauf que... on sait que les refuges pour itinérants débordent, que la demande d'aide alimentaire est en forte hausse et que «le visage de la pauvreté change» : le salaire minimum ne suffit plus à couvrir les besoins de base des jeunes familles. Quant à la classe moyenne, elle vit à crédit!