France Beaudoin au premier rang

C'est une marque distinctive de haute considération et de respect à l'égard des spectateurs qui recherchent et apprécient la classe, le raffinement et la distinction.

En fin 2016, j'ai fait place au cinq étoiles d'En direct de l'univers qu'animait France Beaudoin et par la suite au cinq étoiles du Plus grand cabaret du monde qu'animait Patrick Sébastien sur France2.

L'altitude et le raffinement de ces deux animateurs d'exception et figures d'élite de l'univers des arts et spectacles les situent dans une classe à part.

Gerry Pagé, Québec