Référendum post-élections?

Je suggère les pistes de solution suivantes : que les partis s'entendent sur un nouveau mode de scrutin plus équitable d'ici la fin de l'année et qu'il soit testé en 2019 (si le temps manque, la tenue des élections pourrait être repoussée de quelques mois, en hiver 2020). Plusieurs Canadiens sont réticents à modifier leur mode de scrutin, craignant un saut dans l'inconnu. Voilà pourquoi cette élection-test serait salutaire et d'un grand enseignement, car une fois les résultats de l'élection connus, les Canadiens verraient alors concrètement s'il leur convient.

Le référendum proprement dit pourrait se tenir quant à lui un an après l'élection générale. Ainsi, les Canadiens se prononceraient avec aplomb sur le nouveau mode de scrutin, l'ayant testé un an plus tôt. Avant d'acheter un pantalon, ne l'essaye-t-on pas?

Sylvio Le Blanc, Montréal