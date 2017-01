Référendum post-élections?

Le référendum proprement dit pourrait se tenir quant à lui un an après l'élection générale. Ainsi, les Canadiens se prononceraient avec aplomb sur le nouveau mode de scrutin, l'ayant testé un an plus tôt. Avant d'acheter un pantalon, ne l'essaye-t-on pas?

Je suggère les pistes de solution suivantes : que les partis s'entendent sur un nouveau mode de scrutin plus équitable d'ici la fin de l'année et qu'il soit testé en 2019 (si le temps manque, la tenue des élections pourrait être repoussée de quelques mois, en hiver 2020). Plusieurs Canadiens sont réticents à modifier leur mode de scrutin, craignant un saut dans l'inconnu. Voilà pourquoi cette élection-test serait salutaire et d'un grand enseignement, car une fois les résultats de l'élection connus, les Canadiens verraient alors concrètement s'il leur convient.

Concocter un spectacle du calibre de En direct de l'univers - Spécial du jour de l'An, en cette fin d'année 2016, c'est réunir au pouce carré une avalanche exceptionnelle de talents. C'est une marque distinctive de haute considération et de respect à l'égard des spectateurs qui recherchent et apprécient la classe, le raffinement et la distinction. En fin 2016, j'ai fait place au cinq étoiles d'En direct de l'univers qu'animait France Beaudoin et par la suite au cinq étoiles du Plus grand cabaret du monde qu'animait Patrick Sébastien sur France2. L'altitude et le raffinement de ces deux animateurs d'exception et figures d'élite de l'univers des arts et spectacles les situent dans une classe à part.

Gerry Pagé, Québec

***