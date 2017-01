Riches traditions ancestrales

Mais bien plus, Alexander a non seulement redonné vie aux Jardins de Métis, il contribue à la mise en valeur du territoire et de ses paysages, ses beautés par une approche respectueuse et durable qui stimule l'industrie touristique avec des retombées économiques essentielles pour cette région.

Voilà l'exemple d'un homme déterminé qui a compris l'importance de perpétuer les traditions ancestrales dont il a héritées en protégeant et mettant en valeur le bijou de son aïeul et qui a fait la fierté des gens de la région de Métis.

Dans une petite rue très tranquille d'un quartier très résidentiel, l'aidante va mener sa vieille Mémé pas très ambulante (90 ans, toute cassée, pneumonique et cardiaque) chez elle dans la tempête de neige. Aujourd'hui (contrairement à hier ou à demain), c'est interdit de stationner de ce côté de la rue avant 16h pour cause de zone d'école primaire, mais bon, il est presque 16h, c'est les vacances, rien, ni personne, ni machinerie de déneigement en vue, et les feux d'urgence de la voiture clignotent. Ça prendra 10 minutes max, le temps de descendre de l'auto, d'accrocher Mémé à son bras, de se rendre au perron trotte-menu dans la bourrasque en enjambant le banc de neige, de grimper péniblement les trois marches, d'entrer, d'enlever les bottes, le manteau, le chapeau, les mitaines, de s'assurer que tout va bien et de se sauver à la course...

Bingo! Cinquante-trois dollars de contravention (mettre ici des crampes de rire ou un paquet de sacres, selon votre humeur). Ça se passait rue Biencourt, dans Sainte-Foy.

Louise-Andrée Laliberté, Québec