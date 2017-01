Trudeau, marchand de bonheur

Carrefour des lecteurs

Que mes enfants et toute la classe moyenne soient heureux pendant que je vous parle «de mon plan». Ne regardez pas ce que je fais, je suis parfois baveux, je félicite les dictateurs, je me fais le petit «copain» de Keystone et je peux même renier mes promesses électorales d'un fédéralisme collaboratif. C'est pas grave pourvu que nos petits-enfants soient heureux dans 50 ans.