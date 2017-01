Du silence à la violence

Pour m'être abstenu d'exprimer ma «silencieuse détresse» et de briser ce mur derrière lequel je m'étais tapi, il y a eu tragédie humaine. 1989.

J'étais cette catégorie de mâles que rien n'affectait. Tristesse, colère réprimée, fuite «par en avant», usager du «paraître», pendant des années, je me suis fui à moi-même. À mes sentiments et leurs émotions, j'ai imposé «l'omertà».

Que dire à des hommes, à des êtres humains se disant incapables de...? Et si ça se limitait, au départ, à une seule et unique question? Celle-ci composée de quatre mots : «Comment je me sens?»

Je survis à cette tragédie dont j'ai été l'auteur. Ma survie, je la dois aussi à des professionnels de la trempe de ceux mentionnés par votre quasi-cahier journalistique. Professionnels à qui j'adresse ma vive et profonde reconnaissance.

Merci à monsieur Provencher et à vous, gens du Soleil, pour votre sensibilité à l'égard de la condition masculine.

Gaston Bourdages, écrivain, Saint-Mathieu-de-Rioux