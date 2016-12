Un patinodrome pour qui?

Carrefour des lecteurs

Deux heures d'un bel après-midi d'hiver à l'anneau de glace Gaétan-Boucher. De petites familles enjouées, des plus grands et des plus vieux..., je compte plus de 200 personnes qui vont et valsent avec la musique sous un léger vent d'hiver. Avec le décor enneigé et les sapins qu'un ingénieux concepteur a fait planter tout autour, on se croirait en campagne.