Je suis piéton, cycliste et automobiliste. Il est temps que toutes les citoyennes et tous les citoyens de la belle ville de Québec prennent conscience que le partage des rues doit se faire entre toutes et tous.

Cela inclut la priorité des piétons aux intersections identifiées par des lignes jaunes sur la chaussée. Beaucoup trop d'automobilistes, entre autres, ignorent cette règle de la circulation routière. S'il vous plaît, un peu de civisme et respectons les passages pour piétons. Donc, piétons, traversons aux bonnes intersections et automobilistes sachez que vous encourez une amende possible entre 100 $ et 200 $ en plus d'écoper de trois points d'inaptitude pour toute infraction.

Jean-Guy St-Pierre, Québec