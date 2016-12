Opération enneigement

Régis Labeaume est peut-être un ours qui hiberne et qui ne voit rien de ce qui se passe au fond de sa tanière. Il en ressortira au printemps en nous disant que tout va bien dans le dossier du déneigement à Québec. Pendant ce temps, les pauvres citoyens doivent composer avec avec des opérations déneigement qui ne sont pas gratuites pour eux et qui se répètent deux nuits consécutives. Il me semble que la vie pourrait être plus simple : tu grattes le trottoir, tu grattes la rue et tu souffles la neige dans un camion. Et la même chose dans l'autre rue.

Judith Papillon, Québec