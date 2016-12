Micro quoi?

Carrefour des lecteurs

L'Office québécois de la langue française a créé un Grand dictionnaire terminologique très utile, mais les termes qu'il forge pour se substituer à ceux que les anglophones n'arrêtent pas d'inventer me rendent parfois perplexe. Ainsi, les noms communs privilégiés pour se substituer à Tweet sont-ils «gazouillis», «message», «microbillet», «micromessage», «microtexte» et «minimessage» (trop, c'est comme pas assez).

Or, le verbe privilégié pour se substituer à tweeter et à twitter est «microbloguer». La création «microtexter» m'aurait paru beaucoup plus sensée. Ainsi, il y aurait eu une parenté entre «microtexte» et «microtexter», comme il y en a une entre «clavardage» et «clavarder». Et comme le verbe texter existe, il aurait été logique de pouvoir le faire précéder du préfixe «micro». J'ai peur que «microbloguer» finisse comme «gaminet». Sylvio Le Blanc, Montréal ***

Éducation financière essentielle

Contrairement à l'affirmation de Martine B. Côté, il me semble évident que ce sont les citoyens qui ne connaissent rien à la finance qui font le jeu des banquiers. Ce sont ces citoyens qui ne savent même pas se faire un budget et qui se trouvent vite endettés. Ce sont ces citoyens qui font de mauvais achats et ne savent pas s'en sortir. Il est grand temps de donner à nos enfants des outils essentiels pour mieux se gérer et faire baisser le taux d'endettement effarant des citoyens. Quand ils sauront mieux se gérer, les citoyens seront aussi plus critiques, avec des arguments qui vont au-delà des préjugés idéologiques et des clichés des bien-pensants. André Michaud, Québec ***

Les «pauvres» ne sont pas une marchandise