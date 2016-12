Être dans la joie

Carrefour des lecteurs

Le Soleil Le Soleil

Nous sommes aux portes du tintamarre de la nouvelle année et cela ressemble de plus en plus à un marathon. Je souhaite que les présents que vous ferez à vos proches aient touché vraiment leurs coeurs et que cela se reflète dans leurs yeux. Bien sûr, faire un présent qui va rendre vraiment heureuse la personne qui le reçoit est loin d'être garanti! Ça relève de plus en plus d'un grand défi de créer un véritable bonheur qui se traduit par une joie sereine et profonde. Nous vivons au royaume de la consommation jetable et nous sommes tous fragiles quand notre regard croise un objet rempli de promesses.