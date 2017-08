Terre d'accueil, un hommage à la rivière Mitis

Le projet a pris naissance en 2015, mais il a pris forme de façon plus intensive au printemps 2016. «J'imaginais un boîtier en plexiglas et des objets qui allaient témoigner de la présence des autochtones», a raconté Marie-Claude Hamel lors de l'inauguration de son oeuvre, le 25 août, à laquelle 85 personnes ont pris part. L'artiste a alors fait une sélection d'artéfacts découverts à l'embouchure de la rivière Mitis par une équipe de Ruralys, ainsi que du laboratoire d'archéologie et de patrimoine de l'Université du Québec à Rimouski (UQAR).

Lors de l'inauguration, l'écrivaine Stéphanie Pelletier a présenté une performance inspirée de l'oeuvre Terre d'accueil . «Ce qui m'interpellait beaucoup, ce sont les différentes strates de temps et d'histoire humaine qui ont traversé le parc et l'embouchure de la rivière Mitis», mentionne l'écrivaine de Padoue, dans la Mitis. «Je me suis amusée à créer un texte qui est imprégné par le temps. Je voulais que le texte soit un complément au travail de Marie-Claude. Donc, j'ai laissé l'oeuvre ricocher en moi. J'ai écrit ce que pourrait être la vie quotidienne des Micmacs. Mais, j'ai aussi parlé d'Elsie Reford parce qu'elle aussi, son quotidien a été imprégné de la rivière Mitis.»

Pendant que l'auteure narrait son texte sur scène, des ambiances sonores étaient créées par Bascaille, qui se décrit comme «un groupe éclectique à la frontière des arts visuels et des percussions.» Tom Jacques, Antoine Létourneau-Berger et Olivier Tremblay-Noël fabriquent eux-mêmes leurs instruments. Parmi eux, un intrigant instrument en forme d'arbre occupait la scène de façon magistrale. «C'est un thuya dont l'écorce a été enlevée et sur lequel on a installé des cordes et des roches, décrit Antoine Létourneau-Berger. Il y a des encoches sur le bois, avec lesquelles on peut jouer. Il y a aussi des microcontacts pour amplifier le son des cordes et la sonorité du bois.»

Comme autre instrument, les musiciens jouaient de ce qu'ils appellent un «argilophone». «C'est calqué sur le xylophone, mais les lamelles sont en céramique», explique Tom Jacques.