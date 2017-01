Une ébénisterie qui honore l'histoire de son quartier

(Québec) En 2015, Marc-Olivier Grenier a fondé son atelier d'ébénisterie dans le secteur Saint-Romuald, à Lévis, et lui a donné un nom «plein d'histoire», New Liverpool.

Il s'est inspiré d'une ancienne partie de la ville qui portait ce nom dans les années 1800. «Saint-Romuald a une histoire peu connue avec le bois, a relaté le jeune homme. Il y avait là un important commerce du bois.» Le quartier comptait en effet des ateliers et des écoles de sculptures, ainsi que l'usine Baribocraft, célèbre pour ses ustensiles et ses plats de cuisine en bois. «C'est pourquoi j'ai choisi le nom de New Liverpool.»

Si on regarde la page Etsy de Marc-Olivier Grenier, on voit des sous-verres, des bols, des supports à livres et des «mesures à pâtes», soit de menus objets faciles à livrer. Sur sa page Facebook (New-liverpool ébénisterie), cependant, il expose des morceaux plus gros, comme une table en chêne rouge et en acier brut, élégante et originale, des consoles, des tables d'appoint. Il peut tout faire, en fonction des commandes.

Âgé de 26 ans, il a un diplôme en ébénisterie du Centre de formation de Sainte-Marie de Beauce, un diplôme en charpenterie-menuiserie et un troisième en lancement d'entreprise.