Une terrasse urbaine inspirante

Quand lui et sa copine ont acheté leur condo avenue Jeanne-Mance, il y a un an et demi, c'était l'hiver. Ils n'avaient aucune idée de l'espace dont ils disposaient, mais Steve, qui est stagiaire en architecture chez DG3A, voulait déjà aménager quelque chose. «Au fur et à mesure que la neige a fondu, j'ai découvert mon terrain de jeu.»

Dès le premier été, il a exploré les possibilités. Ses critères : aménager une terrasse fonctionnelle, réglementaire et conviviale, sans sacrifier l'intimité. La Ville de Québec est pointilleuse sur la réglementation en façade et interdit notamment les potagers, expose Steve. Il ne cultive pas de légumes, mais des plantes et des herbes en bacs, et non en pleine terre, comme lui a recommandé un conseiller de l'arrondissement de La Cité-Limoilou.