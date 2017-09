Comment préparer les clématites à l'hiver

(Québec) Les clématites ( Clematis spp. ), ces grimpantes aux fleurs nombreuses et très colorées, n'ont jamais été aussi populaires, mais leur culture demeure source de confusion. On entend tellement de renseignements différents qu'on ne sait pas à quel saint se vouer. Et il est vrai que l'information a beaucoup changé au cours des années.

Quand j'étais gamin, j'aidais mon père à préparer les clématites pour l'hiver et nous décrochions les sarments pour les coucher au sol et les recouvrir de jute ou de paillis. Aujourd'hui, une telle pratique est considérée une hérésie. Après tout, les clématites ont des tiges très fragiles et les décrocher à l'automne pour les remettre en place au printemps donne deux occasions pour les briser. Et des blessures aux tiges peuvent laisser pénétrer des maladies, notamment le flétrissement de la clématite (Phoma clematidina ou Ascochyta clematidina). Donc, non, il n'est plus considéré sage de détacher les tiges à l'automne.

C'est la même chose pour la taille automnale. Autrefois recommandée, la consigne actuelle est de l'éviter.

Que faire alors pour protéger les clématites contre l'hiver froid à venir? Appliquez plus de paillis, tout simplement! En voici quelques détails.

Un paillis qui rafraîchit et qui protège

Peu de plantes apprécient autant les paillis que les clématites. Elles adorent le soleil et y fleurissent mieux, mais leurs racines craignent la chaleur et la sécheresse, préférant un sol frais et toujours un peu humide. La consigne d'autrefois était de toujours les planter au pied d'un arbuste ou d'une vivace qui créera de l'ombre et rafraîchira ses racines. Il faut les planter, disait-on, avec la tête au soleil et le pied à l'ombre. Ce conseil vaut toujours, mais de nos jours, on sait que si l'ombre des plantes avoisinantes rafraîchit le sol, leurs racines aussi l'assèchent. Donc, il faut arroser davantage quand ce sont les plantes qui créent l'ombrage pour les racines.

C'est pour cela qu'un paillis fait encore mieux le travail de garder le sol frais et humide que les racines, car il empêche le soleil de taper sur le sol, le gardant plus frais, et il n'absorbe pas l'eau. Couvrez le sol de 7 à 15 cm de paillis léger (feuilles déchiquetées, bois raméal, paille, aiguilles de pin, paillis forestier, etc.) à la plantation, tout simplement, et rajoutez-en quand il commence à se décomposer.

Le paillis d'hiver

Voilà pour le paillis d'été, mais la meilleure protection hivernale pour les clématites est de rajouter encore plus de paillis au sol à l'automne, couvrant toute la zone de racines (environ 50 cm de diamètre). Une couche de 15 à 20 cm n'est pas trop. Ce paillis protégera non seulement les racines contre le froid (en plein hiver, il fait généralement au moins 5 °C plus chaud sous un paillis), mais, plus important encore, adoucira les soubresauts de température qui accompagnent l'hiver et qui sont souvent plus dévastateurs que le froid seul. En effet, quand le sol gèle et dégèle à répétition, il y a un grand risque de dommages aux racines.

Profitez de la générosité de dame Nature qui dépose beaucoup de feuilles mortes au sol à cette saison pour offrir à vos clématites un paillis de feuilles. Déchiquetez-les sous la tondeuse pour faire un paillis plus fin et plus homogène qui ne part pas au vent.

Appliquez ce paillis d'hiver à la fin de l'automne, quand le sol commence à geler.

Quand tailler les clématites?

Les experts classent les clématites en trois groupes de taille. Voici les consignes pour chacun :

Les clématites du groupe 1 (ou groupe A) fleurissent tôt au printemps sur le vieux bois, soit les tiges produites l'été précédent. On taille rarement ces clématites, mais s'il faut le faire, faites-le immédiatement après la floraison. On trouve notamment dans ce groupe les clématites alpines (C. alpina) et les clématites à grands pétales (C. macropetala), très rustiques (zone 3), ainsi que le beaucoup moins rustique C. montana (clématite des montagnes, zone 6).

Les clématites du groupe 2 (groupe B) sont des hybrides à grandes fleurs qui fleurissent plus tard, vers la fin de juin, mais toujours sur le vieux bois. Souvent, elles prennent alors un temps d'arrêt, puis refleurissent à la fin de l'été. Il est donc difficile de savoir quand les tailler, car si l'on taille tôt, on perd la première floraison, si l'on taille tard, on perd le deuxième.