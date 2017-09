Du basilic frais toute l'année

(Québec) Le basilic ( Ocimum basilicum ) est l'une des herbes fines les plus populaires. Sans doute en cultivez-vous dans votre potager ou en pot à l'extérieur pour la cuisine estivale. Mais il n'apprécie pas la fraîcheur des nuits automnales et meurt au moindre signe de gel. Sa saison de culture extérieure tire donc à sa fin. Peut-on alors rentrer la plante dans la maison pour en profiter pendant l'automne et l'hiver?

Vous laisserez votre basilic d'extérieur pousser tout l'été, récoltant des feuilles au besoin. Au début de septembre, continuez de l'entretenir et de récolter, mais commencez aussi une nouvelle culture à l'intérieur... et continuez ainsi avec vos semis aux deux mois de septembre à avril.

Dans 20 à 30 jours, vous pourrez déjà commencer à récolter les premières feuilles. Faites-le en coupant la tête de la plante : une section de tige avec 2 ou 4 feuilles. Cela stimulera une ramification plus importante et donc plus de feuilles à l'avenir. Utilisez le basilic frais, car il perd beaucoup de goût quand on essaie de le sécher.

Les petits plants pousseront assez rapidement et auront bientôt besoin d'arrosage. Dès que le terreau commence à s'assécher, arrosez avec de l'eau tiède. La fréquence d'arrosage variera avec le temps : plus les plantes grandissent, plus elles auront besoin d'eau.

Quand vous voyez de jeunes pousses vertes apparaître, ce qui prendra environ 5 à 10 jours, enlevez le sac et placez le pot dans un endroit très ensoleillé : au moins six heures de soleil par jour. Un emplacement sous une lampe fluorescente, réglée par minuterie pour éclairer 14 heures par jour, conviendra encore mieux, car sa lumière y est plus fiable (il n'y a pas de journées grises sous une lampe). Il faut alors ajuster la hauteur de la lampe régulièrement, pour que le feuillage soit à environ 15 cm des tubes en tout temps.

Remplissez le contenant de terreau jusqu'à 2 cm du bord et arrosez bien. Éparpillez environ 10 graines de basilic sur le terreau, puis recouvrez de 5 mm de terreau. Arrosez doucement, de préférence avec un vaporisateur plutôt qu'un arrosoir, ainsi vous ne dérangerez pas les semis. Maintenant, couvrez le pot d'un sac de plastique transparent qui agira comme mini-serre et placez-le sur la soucoupe.

Le basilic pousse facilement et rapidement à partir de semis. Il suffit de s'acheter un sachet de semences et un peu de terreau, et vous voilà avec tout ce qu'il faut pour une production de basilic qui durera tout l'hiver, voire toute l'année.

Pas facilement. Habituellement, quand on essaie d'entrer une plante de basilic à l'automne, il se dégrade assez rapidement. Le choc du déplacement vers l'intérieur, où l'air est plus sec et la lumière très faible, le fait mourir sans trop tarder. De toute façon, le basilic est essentiellement une annuelle et au mois de septembre, il est déjà déclinant, sa saison de croissance naturelle tirant à sa fin. Donc, rentrer un basilic à l'automne est une perte de temps. Mais ce qu'on peut faire pour assurer une récolte de l'automne au printemps suivant est d'en semer d'autres... à l'intérieur.

Q Pour la première fois, nous avons eu cet été des chenilles sur une branche de pommier et sur une branche de pommetier décoratif. Que faire? Couper la branche? La traiter avec quoi?

G. Barriault, Caplan

R Il s'agit de la chenille à tente estivale (Hyphantria cunea) qui, dans nos régions, est plus automnale qu'estivale, car elle apparaît à la fin d'août ou en septembre. D'ailleurs, en anglais, on l'appelle «fall webworm» (tisseuse d'automne). Contrairement à la livrée de forêts (Malacosoma disstria), plus courante, qui apparaît au début de l'été et qui mange les feuilles à l'extérieur de sa tente, la chenille à tente estivale recouvre de sa tente de soie une ou deux branches, généralement à leur extrémité, et consomme le dessus des feuilles à l'intérieur de sa tente. À mesure que les chenilles grandissent, la tente s'agrandit aussi. La tente sert également d'abri aux nombreuses chenilles de la colonie, les protégeant contre les intempéries et les prédateurs, comme les oiseaux (plus de 40 espèces se nourrissent de la chenille à tente), et même contre les pesticides.

Même si cette chenille consomme beaucoup de feuilles et que sa présence est généralement très visible, elle ne cause pas de dommages permanents. Habituellement, l'arbre atteint récupère parfaitement la saison suivante. Vous pourriez donc choisir de ne pas réagir. La colonie meurt à la fin de la saison, mais de nouvelles colonies peuvent apparaître l'automne suivant et pas nécessairement sur le même arbre (cette chenille s'attaque à de nombreux arbres à feuilles caduques : pommiers, peupliers, bouleaux, ormes, etc.).

Si vous décidez de l'éliminer, coupez au sécateur la branche portant la tente et détruisez-la (on peut la mettre aux vidanges dans un sac de poubelles scellé, par exemple). Cela vaut surtout si la tente est facilement accessible. Sinon, détruisez le nid avec un fort jet d'eau et vaporisez avec du BTK (Bacillus thuringiensis kuristaki), un pesticide biologique spécifique aux chenilles et sans risque pour les autres insectes, afin de tuer les chenilles.

