Quand diviser les pivoines?

(Québec) La bonne réponse à la question ci-dessus est «jamais». En effet, si vous n'avez pas une excellente raison de vouloir diviser une pivoine herbacée ( Paeonia lactiflora et autres), mieux vaut éviter de le faire. En effet, la pivoine réagit généralement mal à une division ou à une transplantation. Et d'ailleurs, plus longtemps vous la laisserez tranquille dans son emplacement d'origine, mieux elle fleurira. Oui, même après un siècle sans avoir été déplacée, une pivoine peut encore fleurir abondamment. Donc, tant que tout va très bien, mieux vaut la laisser tranquille.

N'essayez pas de transplanter une belle grosse pivoine intacte. C'est presque garanti qu'elle réagira mal au changement. Souvent, elle ne fleurira pas avant une décennie. Tant qu'à la transplanter, mieux vaut la diviser. Divisez la plante la rajeunit... et les jeunes pivoines sont plus adaptables que les vieilles.

Déjà, la division est un choc terrible pour cette plante... mais il est encore plus grand quand on la fait au mauvais moment, notamment en plein été. La fin d'août et l'automne (septembre et octobre), quand la plante entre en dormance, sont les meilleures périodes pour y procéder.

- Les conditions de l'emplacement ont changé (il est devenu trop ombragé, par exemple) et elle ne fleurit plus abondamment, voire pas du tout.

Phlox attaqués par le blanc

Q Jusqu'à cet été, mes phlox étaient impeccables et très beaux. Mais voilà qu'ils sont attaqués par le blanc cet été. Sur environ trois pieds, à peine le tiers est encore vert. Je veux les couper, mais je ne sais pas trop comment disposer des débris. Est-ce que les risques de propagation sont importants? Serait-il préférable de tout enlever, les racines aussi, et de repartir avec une autre variété de phlox résistante à la maladie? Aussi, j'ai un potager à environ 12 mètres des phlox. Comme j'ai perdu mes tomates pour la même raison (le blanc) l'an dernier, je ne voudrais pas que l'histoire se répète.

Claire Turcotte

R D'abord, il faut comprendre que le blanc qui infeste le phlox est spécifique aux phlox et n'ira pas attaquer vos légumes. Il existe des centaines, voire des milliers de souches de blanc, chacune spécifique à un seul groupe de plantes. Ainsi, le blanc de la tomate est spécifique aux tomates, le blanc des courges est spécifique aux courges et aux autres cucurbitacées, etc. Il n'y a donc pas de risque pour votre potager.

Il y a deux courants de pensée en ce qui concerne le risque de déposer des plantes malades au compost. Certains disent qu'il ne faut jamais le faire, car la maladie risque de ne pas être détruite par la décomposition et pourrait alors être transmise à d'autres phlox plus tard. D'autres assurent que la décomposition des feuilles malades est un phénomène tout à fait naturel et qu'on peut déposer des feuilles malades au compost. Personnellement, je suis la deuxième lignée de pensée et mets toujours mes feuilles malades au compost. De toute façon, le blanc s'étend surtout par spores portées par le vent, pas par le compost.

Maintenant, à vous de décider comment procéder avec vos phlox. Vous pouvez les arracher, les composter et les remplacer par des cultivars réputés résistants au blanc (il y en a de plus en plus). Mais je vous suggère d'attendre une autre saison pour voir si la maladie revient. Certaines plantes normalement résistantes à une maladie peuvent en souffrir quand les conditions sont propices à son développement. C'est peut-être le cas cette année, d'autant plus que vos phlox n'en ont jamais souffert par le passé. Après tout, on dit qu'une plante est «résistante» aux maladies, pas immune. Une infestation occasionnelle n'est donc pas anormale. Si la maladie revient, toutefois, oui, remplacez les plantes malades.

Pour poser une question à notre chroniqueur, envoyez un courriel à courrierjardinierparesseux@yahoo.com

***