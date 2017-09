Un premier quartier en copropriétés à Boischatel

À ce jour, 14 maisons sont bâties (7 jumelés) et Construction McKinley prévoit en ériger 22 autres dans le secteur situé dans la rue des Mélèzes, à l'est du club de golf Royal Québec. C'est «à 15 minutes du centre-ville de Québec», fait valoir l'entrepreneur.

Présent à l'inauguration, le maire de Boischatel, Yves Germain, s'est montré enchanté d'accueillir dans sa ville ce premier «quartier en copropriétés». Il souligne que cet ensemble résidentiel est enclavé entre une zone agricole, un milieu humide protégé et un bassin de rétention qui lui assurent un bel environnement naturel.

Personnalisable

Construction McKinley offre deux configurations : le demi-niveaux (split-level) et la maison à deux niveaux. L'intérieur est personnalisable en fonction des besoins et des goûts des propriétaires concernant le nombre de chambres, les matériaux (les comptoirs de la cuisine et des salles de bain, par exemple), l'emplacement de la salle de lavage, la grandeur de la pièce-penderie, l'intégration d'un foyer, la construction d'une terrasse ou d'un garage, etc.