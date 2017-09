Le produit de la semaine: de l'émail à plancher

Cet émail à plancher semi-lustré de la marque Denalt est un produit 2 dans 1, puisqu'il est aussi composé d'un apprêt. À base d'huile, cet émail convient aux planchers intérieurs ou extérieurs, recouverts de béton, de ciment, de bois ou de préfini. Il adhère aux surfaces préalablement peintes à l'huile. Il résiste à la moisissure et il bloque les rayons UV.

Application

La préparation des surfaces est essentielle et elle varie selon le matériau. Informez-vous sur le site de Denalt ou auprès de votre quincailler. Avant d'appliquer la peinture (au rouleau et au pinceau), la surface doit être bien sèche, sa température doit se situer entre 10 °C et 30 °C et rester au-dessus de 5 °C durant 24 heures. Il ne faut pas peinturer sous les rayons directs du soleil, sous la pluie ou sous la rosée. Il faut attendre 24 heures avant d'appliquer une deuxième couche, et au moins 24 heures encore avant de se permettre une «circulation légère».

Prix : 32,95 $ le gallon

Info : www.peinturesdenalt.com