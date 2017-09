Mettre un terme à l'itinérance

Le projet Porte-clés existe pour les gens dans la rue depuis six mois, cinq ans, 15 ans... Des gens instables, incapables de rester dans le réseau des refuges ou des ressources communautaires, des personnes judiciarisées, socialement isolées, aux prises avec des problèmes de consommation, de santé mentale, «les plus vulnérables». Ils sont repérés par les organismes et les travailleurs de rue.

«Dans le fond, l'objectif est d'intégrer des personnes en situation d'itinérance chronique et épisodique en logement, de mettre tous les efforts pour qu'elles vivent de la stabilité et qu'elles deviennent, un jour, un citoyen à part entière», résume Nathalie Giguère.

«Mais ce ne sont pas des échecs. Pour certains, un logement est un cadeau mal emballé, c'est stressant, c'est trop tranquille et angoissant quand on est habitué au bruit de fond des refuges. Mais on reste là. On va essayer de les relocaliser, parce qu'ils y ont quand même goûté.»

Sur les 57 candidats logés depuis le début du programme, deux volent maintenant de leurs propres ailes et n'ont plus besoin de services. Quatre sont retournés dans la rue.

Un an plus tard, Yanick a fait du chemin. D'où son déménagement dans un trois et demie. Et comme il s'affranchit tranquillement des ressources concentrées en basse-ville, il s'est même permis de monter en haute-ville.

Il donne l'exemple de Yanick qui a habité dans un premier appartement en basse-ville jusqu'en juillet dernier. «Il fallait un logement insonorisé, parce qu'il consommait entre 30 et 40 speeds par jour, à part les autres substances. Il ne dormait pas beaucoup, c'était un oiseau de nuit, il aimait déplacer les meubles.» Il s'est retrouvé au-dessus d'un bar dans une pièce et demie. Ce qui est bien suffisant au début, assure Éric Gignac.

Il ajoute que la subvention va à la personne et non au logement. «Ce qui lui permet de choisir son loyer, son quartier, selon ses critères : la grandeur, les services autour, la proximité de la famille...»

«La subvention est sans condition. On n'exige pas que la personne soit abstinente, qu'elle suive une thérapie, qu'elle s'implique ou qu'elle fasse du bénévolat. On la prend comme elle est, on l'accueille, on lui offre un logement meublé», poursuit Éric Gignac, intervenant en stabilité résidentielle.

Un travail d'équipe avec les propriétaires

Dans la philosophie du projet Porte-clés, pas question de créer un immeuble à logements et d'y installer 60 itinérants. «On veut normaliser des personnes, qu'elles se sentent citoyens à part entière», insiste la coordonnatrice Nathalie Giguère. Mais pour y arriver, il faut développer un bon réseau de partenariat avec les propriétaires d'immeubles.

«Bâtir une crédibilité prend du temps. La défaire se fait en claquant des doigts», mime la coordonnatrice, bien consciente des difficultés à faire accepter sa clientèle.

Tous les efforts pour rassurer sont déployés. Une agente de logement, qui travaille pour Lauberivière, communique avec les propriétaires pour leur expliquer le projet Porte-clés. «Les propriétaires veulent trois choses : être payés, que le logement soit propre et ne pas avoir de problème avec les voisins», résume Nathalie Giguère.

Selon elle, ce qui aide beaucoup dans le processus, c'est le suivi assuré par Porte-clés. «Il faut être hyper vigilant sur le service qu'on donne aux propriétaires. Quand on nous appelle, on répond, on y va, on apaise. Ils ont besoin de pouvoir appeler 24 heures sur 24 s'il y a un bogue.» Elle explique que les intervenants passent chaque semaine, plusieurs fois s'il le faut.

«Si le locataire fait de l'insalubrité ou du ramassage compulsif, on le voit. On répare s'il y a des bris dans le mur, on lave les toilettes, on change les serrures, parce qu'il y en a qui perdent leur clé ou qui sont paranoïaques et pensent que des gens se sont introduits dans leur logement.»

Médiation

Les intervenants font aussi de la médiation entre propriétaires et locataires, et avec le voisinage. «Des fois, il y a des personnes avec des comportements inhabituels. Les intervenants vont démystifier tout ça.»

Nathalie Giguère voit les choses évoluer. «Au début, on se faisait regarder avec de gros yeux. Aujourd'hui, on a aussi de beaux commentaires. Des propriétaires nous appellent même pour nous dire qu'ils ont un logement disponible. On est rendu là, après un an et demi de travail.»