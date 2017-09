Le défi de construire en ville

Maximiser l'espace

La grandeur des condos variera du studio au six et demi. Ils sont vendus à partir de 175 000 $. George Blouin parle de «cellule», chacune pouvant être configurée en fonction des besoins des propriétaires. Ainsi, un trois et demie d'une superficie de 560 pieds carrés pourrait être organisé en loft. Oui, c'est petit convient le promoteur. Il s'arrange donc pour maximiser et personnaliser l'espace.

Qu'est-ce qui pousse les gens à acheter un condo minuscule avec un balcon en porte à faux qui surplombe l'intersection des boulevards Langelier et Charest? «L'amour du quartier, constate le promoteur. Les épicuriens trouvent leur compte dans Saint-Roch et Saint-Sauveur. Plus que sur la Grande Allée.»

«Il faut peupler Saint-Roch», prône George Blouin qui voit d'un bon oeil la construction d'un immeuble à condos de biais avec le Kaméléon, sur la même intersection. Synchro Immobilier planche d'ailleurs sur un autre projet dans Saint-Roch (lire autre texte).

Le terrain du Kaméléon a été décontaminé en février. L'excavation a eu lieu en mars; le coffrage, en avril. Et les premiers condos seront prêts en décembre. Le projet s'est concrétisé rapidement.

D'une superficie de 11 000 pieds carrés, le rez-de-chaussée sera occupé par des commerces et par des bureaux.

Une terrasse commune sera aménagée sur le toit. Elle jouira d'une vue sur le boulevard Charest, sur le quartier Saint-Sauveur et sur la grande soeur du Kaméléon, Origine, qui a modifié le paysage avec ses 41 mètres de hauteur.