Une maison inspirée du Maine

Michèle LaFerrière

(Québec) Inspirés par leurs séjours dans le Maine, Sylvia Drolet et Yves Laflamme se sont bâti une maison accueillante et paisible, qui surplombe la rivière Chaudière. Ouverte sur la nature grâce à ses fenêtres généreuses et à sa vaste terrasse couverte, elle a été conçue pour une grande famille.