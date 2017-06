Éconeau, des systèmes de récupération d'eau de pluie salués

Les fondateurs de l'entreprise familiale québécoise Éconeau étaient les lauréats Le Soleil et Radio-Canada dimanche dernier. Un peu plus tôt cette année, ils ont reçu la distinction Gustave-Prévost remise lors de la Journée mondiale de l'eau. Voici un peu plus de détails sur cette technologie.

La chef d'entreprise Marie-Claude Chevrette explique que l'eau est d'abord captée par les gouttières de toiture ou le drain du toit plat. Elle passe ensuite dans un filtre qui empêche les débris, les feuilles et les insectes de s'introduire dans le réservoir de polyéthylène. L'eau est emmagasinée dans ce réservoir, qui est généralement enfoui sous terre.

Circulation et filtration

Pour éviter la stagnation et la prolifération de bactéries et d'algues, Mme Chevrette indique qu'un système de circulation permet le renouvellement de l'eau. Ainsi, Éconeau assure une «eau claire, propre, fraîche et prête à être utilisée». Une pompe fabriquée exclusivement pour le système procure une pression adéquate pour arroser le jardin, nettoyer les véhicules ou remplir la piscine.