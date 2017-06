Diables, courroies et remorques à louer

Chez Location Pro, dans le nord de Charlesbourg, on peut aussi louer de l'équipement pour les déménagements et tous les travaux qui s'en suivent. Une remorque ouverte de cinq pieds par huit avec une capacité de 2500 livres se loue 38 $ pour quatre heures, 50 $ pour la journée, 75 $ pour une fin de semaine, 165 $ pour la semaine et 410 $ pour le mois. Tous les prix sont affichés sur le site de l'entreprise.

Les centres de location d'outils Home Depot en sont un exemple, un service offert dans tous les magasins de la région de Québec et de Lévis. Le site web de Home Depot comprend une section sur les outils populaires cette saison et permet de consulter en ligne un guide de location. À noter qu'il est important d'inscrire le bon code postal, puisque les prix et les disponibilités d'outils changent d'une région à l'autre.

Le site Internet gratuit Moving-Waldo offre un service en ligne centralisé de changements d'adresse qui facilitera la vie de tous ceux qui déménagent ces jours-ci. La façon de faire est facile : on écrit son adresse actuelle, sa nouvelle adresse, puis on choisit les services auxquels on est abonnés. MovingWaldo se charge de transmettre automatiquement les changements d'adresse. Plus de 500 organisations du Québec et de l'Ontario (assureurs, fournisseurs de services, magazines, cartes de crédit, etc.) sont enregistrées sur le site. MovingWaldo, une compagnie de Québec, assure ses clients d'une politique de confidentialité efficace. Depuis l'été 2016, plus de 10 000 changements d'adresse ont été effectués. Et MovingWaldo en prévoit 32 000 pour cet été. La participation de ses fondateurs, Philippe Tardif-Michaud et Guillaume Lahoud, à l'émission Dans l'oeil du dragon, en mai, à Radio-Canada, a contribué à cet essor. Info : movingwaldo.ca Michèle LaFerrière