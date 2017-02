Salon Expo habitat: les maisons, les attractions

Spécialisée dans la construction de chalets, de camps forestiers et de mini-maisons, l'entreprise Camp et Chalet inaugure sa maison Sylva, «un produit clé en main» de deux chambres et d'une terrasse couverte de 130 pieds carrés. Elle peut servir de chalet ou de minimaison. Info: www.campetchalet.com

Les Industries Bonneville sont associées depuis trois ans à Opération Enfant Soleil, mais elles lancent la Maison Enfant Soleil à Québec pour la première fois cette année. Elle a été baptisée Élizabel et fait partie de la série Natur.

Vitrine de l'Association des professionnels de la construction et de l'habitation du Québec, le salon Expo habitat de Québec se tiendra au Centre de foires d'ExpoCité du 22 au 26 février. Il accueillera plus de 300 exposants et offrira des attractions, des conférences et des démonstrations. L'entrepreneure et auteure Stéphanie Lévesque relèvera le défi de transformer, en direct, un cabanon en pièce de vie. Des navettes transporteront les visiteurs gratuitement du stationnement au Centre de foires. Info: expohabitat.com