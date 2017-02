Une cuisine mûrie

Faire différent, sortir des sentiers battus, voilà ce que voulait le duo. «On a déjà eu une cuisine très contemporaine, laquée blanche, avec les panneaux qui ouvrent par en haut. Je n'ai pas aimé ça», tranche Audrey, très active aux fourneaux. Cette fois, elles souhaitaient quelque chose de plus classique, d'intemporel, de chaleureux ET de pratique.

«Des bonnes vieilles armoires qui s'ouvrent de façon traditionnelle, ça reste ce qu'il y a de plus efficace quand on veut fonctionner rapidement. Les panneaux qui s'ouvrent par le haut, c'est plus cher et on perd de l'espace à cause de la quincaillerie», indique Audrey. Chaque pied carré a été utilisé, en témoignent des tiroirs dont la façade est enfoncée à 90 degrés pour épouser un coin.