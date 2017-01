Salon de l'habitation: place à Steph et à ses conférences

(Québec) Entrepreneure générale, auteure et chroniqueuse, Stéphanie Lévesque sera de retour au Salon de l'habitation Chaudière-Appalaches, la semaine prochaine, à titre d'animatrice d'une scène qui présentera 10 conférences en 3 jours.

Foi de Steph, l'animation sera «sur 360 degrés»: elle fera le tour de «tout ce qui touche l'habitation». Et comme cette passionnée suit actuellement un cours en bâtiment durable, les visiteurs sont assurés d'en apprendre sur cet aspect primordial de la construction et de la rénovation. D'ailleurs, le ministère de l'Énergie et des Ressources naturelles sera représenté par Richard Gagnon qui traitera, entre autres, de son programme Novoclimat.

Il sera aussi question des «matériaux innovants», tels que les blocs de chanvre et la laine végétale (constituée de chanvre) qui servent à isoler les bâtiments.

La compagnie d'outillage Rioby montrera ses applications pour téléphones intelligents qui permettent, par exemple, de suivre sur l'écran la progression d'une caméra d'inspection dans un tuyau.

Parallèlement à ces sujets plus techniques, les tendances feront aussi l'objet de conférences. La Maison Tanguay sera abordée sous plusieurs aspects. «Les gens verront comment ils peuvent intégrer certains de ses éléments dans leurs propres maisons», mentionne Stéphanie Lévesque.

L'équipe du département de technologie de l'architecture du Cégep de Lévis-Lauzon offrira elle aussi une série de conférences pour aider les gens à améliorer leurs projets de construction ou de rénovation.

Le Salon de l'habitation Chaudière-Appalaches sera ouvert du 20 au 22 janvier au Centre de congrès et d'expositions de Lévis. Le coût d'entrée est de 10 $, mais un bracelet permettra d'y avoir accès tous les jours, en ne payant qu'une seule fois. Information: www.sh-ca.ca