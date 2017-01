Jusqu'au 31 mars pour le crédit d'impôt RénoVert

Vous prévoyez isoler le toit, les murs extérieurs, les fondations? Changer vos portes et fenêtres? Installer un toit vert? Il s'agit là de travaux admissibles. RénoVert vise aussi le remplacement ou l'installation de systèmes de chauffage, de climatisation, de chauffe-eau, de ventilation, l'installation de panneaux solaires photovoltaïques et d'une éolienne domestique. La conservation et la qualité de l'eau et du sol sont également visées.

L'aide fiscale sera accordée pour des travaux effectués par un entrepreneur «reconnu et qualifié» et les particuliers peuvent en bénéficier dans la production de leur déclaration de revenus de 2016 et de 2017, rappelle Geneviève Laurier, porte-parole de Revenu Québec.

Le crédit d'impôt RénoVert concerne les habitations (maison individuelle, jumelée ou en rangée, maison usinée ou mobile installée à demeure, copropriété divise, appartement ou chalet habitable à l'année) dont la construction a été terminée avant le 1er janvier 2016.

Annoncé au budget provincial en mars 2016 comme une mesure temporaire, ce crédit d'impôt pourrait-il être prolongé? «Avant un budget, on ne se prononce pas si une mesure fiscale sera reconduite ou pas, ou même modifiée», a indiqué cette semaine Catherine Poulin, porte-parole du cabinet du ministre des Finances.

Information: www.revenuquebec.ca/fr/citoyen/credits/renovert/