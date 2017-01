Retour du Salon de l'habitation Chaudière-Appalaches

Le Salon de l'habitation Chaudière-Appalaches sera de retour pour une deuxième année, au Centre de congrès et d'expositions de Lévis, du 20 au 22 janvier.

Présenté une fois de plus comme un salon «aux dimensions humaines», il accueillera une centaine d'exposants, soit 23 de plus qu'en 2016 et 40 nouveaux venus. Son thème : Tous vos projets sous un même toit. Les kiosques seront aménagés sur deux niveaux et seront animés par des entreprises et des individus qui ont un bureau dans la région de la Chaudière-Appalaches.

L'auteure et entrepreneure générale Stéphanie Lévesque partagera ses passions avec les visiteurs et leur fera découvrir les diverses facettes de la construction et de la rénovation. Elle conviera sur scène une série d'experts.

Des enseignants et des étudiants du département de technologie de l'architecture du Cégep de Lévis-Lauzon offriront des ateliers et des conférences. Les visiteurs sont invités à apporter leurs plans et à les soumettre aux étudiants qui les analyseront sous l'oeil de leurs professeurs.

Une trentaine d'artistes «coloreront les coulisses du Salon» et guideront les gens intéressés à intégrer une oeuvre dans leur décor.

L'entrée coûte 10 $, mais elle est gratuite pour les enfants de 11 ans et moins. Le stationnement est gratuit. Le Salon de l'habitation Chaudière-Appalaches avait attiré 7000 visiteurs l'an dernier. Les promoteurs, Guy Lépine et Pierre Harvey, rêvent qu'il en viendra 10 000 en 2017.

Information: www.sh-ca.ca