La LEGO House compte neuf terrasses, trois restaurants et une boutique. Elle se divise aussi en zones de couleurs mélangeant jeux et exposition. La section rouge est consacrée à la créativité, la jaune, aux émotions, la bleue, à la logique et la verte à la sociabilité et aux jeux collectifs. Technologie et interactivité s'invitent à travers les tables débordantes de briques. Une vidéo montre qu'il est possible de numériser le LEGO qu'on vient de créer et de le voir apparaître à l'écran.

En plus des nombreuses sculptures et constructions extravagantes, un Arbre de la créativité de 15 mètres de hauteur a été érigé pour illustrer l'héritage de la marque fondée en 1932. Il s'agit de l'une des plus grandes structures en LEGO jamais construites.

Pour l'ouverture de la LEGO House, un kit à son image (numéro 21037) a été lancé dans la gamme Architecture.

Info: legohouse.com

***