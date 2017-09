L'as du carton-mosaïque ouvre les portes de son atelier

Michèle LaFerrière

(Québec) L'as du carton-mosaïque, Thomas Cohen, ouvrira les portes de son atelier de Québec à l'occasion des Journées de la culture, les 29 et 30 septembre, ainsi que le 1er octobre. Composée de tableaux de carton coupé et collé, sa collection s'est enrichie de tables ornées de fragments de boîtes de papier mouchoir et de dépliants publicitaires.