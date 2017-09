Les motifs Otomi sur le radar

(Québec) Au printemps, ils s'affichaient sur des bols de la Boutique Roseville, rue Saint-Paul, à Québec. Cet automne, ils animent un jeté bleu nuit, une nouveauté chez Simons. Les motifs Otomi, fleurs et animaux imaginaires inspirés de l'artisanat folklorique mexicain, s'invitent à la maison.

Ils reprennent le profil d'oiseaux, de lapins, de chevaux, de plantes et d'arbres, plus souvent sur fond blanc. Pinterest regorge d'images sur le sujet et une rapide recherche sur Internet permet de trouver des pochoirs pour les reproduire aux murs, sur un meuble ou sur un tissu.

Aujourd'hui copiés, souvent imprimés, ces motifs frais et colorés sont une version simplifiée des broderies réalisées depuis des siècles par les communautés Otomi originaires de l'État d'Hidalgo, au Mexique. On appelle tenangos ces tissus brodés de fils multicolores sur lesquels les artisans transposent leur environnement, leur quotidien et leur imaginaire.

«Ces motifs étaient originellement utilisés par ce peuple pour décorer les vêtements des femmes», souligne Britanny McBain, aux communications à la Maison Simons (simons.ca). Elle ajoute qu'ils ont pris leur envol seulement dans les années 1960. À cette époque, en effet, les communautés Otomi ont connu une grave crise économique, due à une sécheresse et à de mauvaises récoltes. Pour se relever du marasme, les brodeuses ont commencé à commercialiser leurs oeuvres.