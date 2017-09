Le produit de la semaine: les planchers de liège de Torlys

Les planchers de la marque Torlys offrent «la beauté du bois franc, la durabilité du laminé et le confort du liège», dans des motifs de chêne et de noyer. Leurs planches longues et larges donnent aux pièces une impression de grandeur. Elles sont proposées dans deux collections : Élite et Designer. Le liège Torlys est un matériau naturel qui requiert un taux d'humidité stable (entre 30 et 60 %). Au besoin, il faut donc utiliser un humidificateur ou un déshumidificateur afin de minimiser l'effet de contraction et d'expansion. Comme il s'agit d'un produit d'ingénierie, il peut être installé sous le niveau du sol, sur des sous-planchers à chauffage radiant, sur du béton et même sur des planchers déjà en place.