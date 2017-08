L'aménagement au service de la cohésion

(Québec) Redonner de la vigueur à une équipe de travail de 170 personnes, recréer une cohésion et faire en sorte que tous se sentent engagés dans les projets : les nouvelles idées, c'est possible en changeant complètement l'aménagement.

«Depuis des années, je voulais rapprocher les gens de mon équipe et développer un climat d'hyper-collaboration. Je rêvais d'un espace où tout le monde se verrait et pourrait travailler autrement que dans des îlots fermés. Ici, tout se réaménage en quelques minutes pour constituer une nouvelle équipe de travail», a illustré M. Gagné, lors d'une visite des nouveaux locaux, occupés par son groupe dans l'édifice voisin du siège social de la compagnie d'assurance La Capitale, rue Jacques-Parizeau, à Québec.

Pour cela, il fallait partir à neuf dans un nouveau local. Revoir complètement l'organisation des lieux, le mobilier mobile et les équipements technologiques standardisés, les espaces de travail communs totalement différents des espaces fermés austères, les bureaux des chefs d'équipe complètement vitrés et les espaces de repos hors du commun. Le groupe manquait de place dans les locaux du siège social pourtant tout neuf.

«Il fallait créer un milieu de vie avant de créer un milieu de travail. Au départ les gens ne me croyaient pas. Le rêve leur semblait impossible à réaliser. Le jour du déménagement, personne ne savait ce qui les attendait. Tout le monde est entré en même temps pour la visite avec des banderoles limitant l'accès aux bureaux. Ils sont vus l'atrium, les zones communes pour le travail en petite équipe, les salles de réunion aux thématiques diverses. Rien ne pouvait moins ressembler aux cubicules hauts formant des labyrinthes, car tout est ouvert», expose M. Gagné. «Je cherchais le moyen d'avoir des espaces facilement remodelables pour avoir en même temps la flexibilité et la mobilité. Et une atmosphère plus joyeuse. Dans un espace drabe, on pense drabe.»

Recherche et inspiration

Dans les semaines et les mois précédant l'organisation des nouveaux lieux, Richard Gagné a décidé de visiter les locaux des studios de jeux vidéo, comme ceux de Frima, d'Ubisoft et de quelques entreprises réputées pour leur caractère innovant.