Le produit de la semaine: des carreaux de béton

Fifth Avenue est une collection de carreaux de béton, un des matériaux de construction les plus durables. Trois formes sont disponibles, l'angulaire Prisma, la Wave tout en reliefs et la Capitoné à la texture matelassée. Les carreaux sont offerts en quatre couleurs intemporelles. La collection Fifth Avenue est originaire du Portugal. Elle convient autant à l'extérieur qu'à l'intérieur. Elle absorbe l'eau, résiste au cycle du gel et du dégel, ainsi qu'à la compression.

Installation

Les carreaux peuvent être installés selon les méthodes standard, avec l'utilisation d'un ciment-colle de haute qualité. Mais l'installation par un professionnel est fortement recommandée.

Prix

12,95 $ le pied carré chez Ciot (ciot.com)