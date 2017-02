Groupe Somac: place aux panneaux décoratifs d'aluminium

(Québec) Connu pour ses abris extérieurs d'aluminium, le Groupe Somac propose maintenant ses cloisons et ses panneaux décoratifs de la marque Tendal.

Ils ont plusieurs utilités : diviser une pièce, constituer une rampe décorative, créer une zone d'intimité, ajouter un élément coloré à la pièce.

Le catalogue de base comprend 14 motifs divisés en trois séries. Il y a 200 choix de couleurs, trois épaisseurs, six formats et quatre façons de les présenter : sans encadrement, avec des contours d'angle, avec un encadrement de deux pouces sur deux et avec une main courante.