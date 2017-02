Wetstyle: des meubles-lavabos sculpturaux et épurés

C e meuble-lavabo de la collection C marie l'inox poli et le matériau créé par Wetstyle, le Wetmar Bio.

Wetstyle a développé un matériau composite «respectueux de l'environnement», le Wetmar Bio, composé, notamment, de soja et de minéraux. Non poreux et résistant aux taches et aux bactéries, ce matériau rend possible la fabrication de mobilier «sculptural, plus épuré, aux lignes géométriques», a expliqué une porte-parole de la compagnie.

Deux nouveaux meubles-lavabos seront prêts ce printemps : le Frame Linea et celui de la Collection C. Le premier est inspiré de l'architecture traditionnelle japonaise. Le second oppose le minimalisme de l'inox poli ou brossé à la texture du Wetmar Bio.

Quant aux lavabos et aux vasques de la collection Cube, ils seront offerts en 10 nouveaux modèles de formats variés. La collection Cube se caractérise par son design épuré qui «représente une version contemporaine des vasques en pierre que l'on retrouve dans la campagne française».

Une autre collection, la C2, propose un meuble-lavabo en inox massif aux finis noir mat ou laiton satiné.

Wetstyle a aussi dévoilé une palette de nouveaux finis : mozambique, eucalyptus, chêne noirci, chêne blanc et chêne fumé.

Wetstyle est une entreprise montréalaise. À Québec, ses meubles sont en vente chez Ciot et chez Céramique Décor. Information : www.wetstyle.ca