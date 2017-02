«Doux, doux, doux», le béton de Beau Comme Toi

(Québec) Beau Comme Toi : c'est le nom que Geneviève Lafantaisie et Guylaine Dussault ont donné à leur petite entreprise de Québec. Il traduit leur rêve de concevoir des meubles et des objets personnalisés, en mariant leur expertise sur le béton, l'acier et le bois.

Guylaine Dussault, sa collègue de 28 ans, a un diplôme d'ébéniste et elle conduit aussi le traversier entre Québec et Lévis. Le bois est son matériau de prédilection.

«On a une bombe entre les mains, on est prête à la lancer», s'est exclamée Geneviève, 32 ans, charpentière-menuisière de formation, spécialiste en «finition intérieure». Elle travaille de façon saisonnière pour une compagnie de portes et de quincaillerie, c'est là qu'elle a appris à manipuler l'acier.

Elles ont chacune leur atelier, l'une à Sainte-Brigitte-de-Laval, l'autre dans le quartier Saint-Sauveur. Elles marient le béton, le bois et l'acier. Et elles se dépatouillent avec les fournisseurs de quincaillerie, les essais et erreurs sur les matériaux, bref elles apprennent à créer tout en gérant leur petite compagnie.

Beau Comme Toi n'a que six mois. L'entreprise n'a pas encore de site Web transactionnel. Mais sa page Facebook donne beaucoup à voir sur le genre d'objets décoratifs de ses deux artisanes, qui peuvent aussi être jointes à ce courriel : beaucommetoi@gmail.com. Elles ont un objet sur Etsy : leur lampe de béton et d'acier Cédric. Les prix de leurs lampes varient entre 40 $ et 90 $. Quant à leurs savonniers, ils coûtent aussi peu que 15 $.