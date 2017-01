Les lampes steam-punk d'un soudeur

Cette expression parle d'elle-même. Elle évoque des tuyaux de fonte, des pièces de radiateur et de gicleur, des trépieds d'arpenteur, des cornets de radio, des bras articulés d'hôpital. Vincent Dussault déniche de tout chez les brocanteurs et les antiquaires : des pointes d'obus de l'Armée canadienne, des lampes de char d'assaut, des prothèses de chevilles pour enfants. À ses yeux, tous ces objets insolites sont «des diamants bruts».

Ses lampes sont en vente chez Lambert Marcoux et chez L'Art de vivre à la campagne, deux boutiques de Limoilou. Au prochain Salon ExpoHabitat de Québec, du 22 au 26 février, il sera au kiosque de La touche locale, en compagnie d'une vingtaine d'artisans de la région de Québec. Il a son atelier au complexe Le Réacteur, rue Saint-Vallier, à Québec. Bref, il a le vent dans les voiles et gagne sa vie en fabriquant - et en vendant - des lampes.

Il se décrit comme designer, électricien, machiniste et soudeur. Il hésite encore à se définir comme artiste. Avec son diplôme d'études professionnelles en soudure, il aurait pu continuer à assembler des bateaux, des clôtures et des boîtes de camion. «Mais je me suis tanné, a-t-il raconté. Je me suis dit : pourquoi ne pas joindre l'utile à l'agréable?»

Il a commencé par louer un des ateliers collectifs de La Patente, à Limoilou, avant de s'installer au Réacteur, le lieu de création qu'Olivier Dufour a aménagé dans l'ancien complexe funéraire Lépine-Cloutier, dans le quartier Saint-Roch. Il a attiré l'attention des restaurants Le Shaker. «J'en ai plein les bras avec eux», a-t-il lancé, avec un mélange d'excitation et de stress. Il est en train de leur concevoir et de leur fabriquer des systèmes d'éclairage avec des tuyaux de fonte utilisés dans les gicleurs et les radiateurs. Le steam-punk, c'est ça!