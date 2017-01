L'arrivée d'IKEA incite Mathurin à innover

Michèle LaFerrière

(Québec) Pour «répondre à l'arrivée d'IKEA à Québec», le manufacturier Mathurin cuisines et salles de bains a changé sa façon de faire en baissant ses prix, en limitant les choix de matériaux et de couleurs, et en promettant une installation en «20 jours ouvrables».