Miralis en mode séduction en Floride

(Québec) Des armoires de cuisine mates et sans reflet, du bois de grange et des bahuts vitrés : voilà les nouveautés que l'entreprise rimouskoise Miralis a montrées aux Américains à l'occasion du KBIS (Kitchen & Bath Industry Show) qui se déroulait en Floride, au début de janvier.

Ses nouveautés, il les avait repérées en Europe quelques années plus tôt. Le «mat» était une tendance forte. Miralis a donc trouvé un partenaire qui a développé un fini «mat absolu» résistant aux égratignures, à la chaleur, à l'humidité et aux taches de doigts. Il est offert en noir, en blanc et en deux tons de gris. Miralis l'avait lancé il y a six mois au Québec et en Ontario.