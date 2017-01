4M1T en boutique

(Québec) Lancée en mars sur le site de vente en ligne Etsy, la petite entreprise de Québec Quatre murs un toit (4M1T) élargit ses horizons et offre de plus en plus de produits en boutique.

La quincaillerie culinaire La folle fourchette dans Limoilou propose son sac à lunch depuis juin. Au Loft dans Saint-Roch tient presque toute la collection d'objets utilitaires et décoratifs signés 4M1T depuis cet automne. Et une belle sélection de planches, poignées, serre-serviettes et sous-verres a fait son entrée à la librairie-boutique du Musée national des beaux-arts du Québec dans le pavillon Pierre Lassonde il y a tout juste trois semaines.

Une entente est en cours avec une boutique de Montréal, a aussi fait savoir Anne-Marie Laplante, cofondatrice de 4M1T avec Caroline Baril. «Le tout devrait se concrétiser pour l'ouverture en mars», a-t-elle ajouté sans en dévoiler davantage.

Les articles élégants et unisexes de 4M1T, qui marient bois, cuir, coton, toile, métal noir et laiton, seront toujours en vente sur Etsy, mais le duo Laplante-Baril lancera sous peu sa propre boutique en ligne. «Cela nous permettra d'élargir notre visibilité et de rejoindre davantage notre clientèle cible, partout au Canada et à l'étranger», a indiqué Anne-Marie Laplante.

En 2016, les coussins, planches et crochets de 4M1T ont été expédiés de Vancouver à l'Île-du-Prince-Edouard.

Dans la prochaine année, Caroline Baril et Anne-Marie Laplante souhaitent développer davantage leur collection d'objets IN&OUT et ajouter quelques nouveautés à leur inventaire. Elles précisent qu'encore et toujours, le bois sera leur «matériau chouchou».

Carnet d'adresses :

- 4M1T en ligne : quatremursuntoitinc.etsy.com et bientôt 4m1t.com

- La folle fourchette: 986, 3e Avenue, Québec, 581 742-0767

- Au Loft: 291, rue Saint-Vallier Est, Québec, 418 688-3463

- Librairie-Boutique du MNBAQ: 179, Grande Allée Ouest, Québec, 418 644-1036