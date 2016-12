Des matériaux à surveiller en 2017

Le procédé, où une toile de PVC est tendue au plafond puis chauffée, donne un effet miroir étonnant, en plus d'être «pratiquement sans entretien» et d'être indéformable, précise l'entrepreneur. Les toiles existent en une gamme complète de coloris et peuvent aussi être installées au mur.

Les nanotechnologies n'ont pas fini de surprendre. Une compagnie italienne les a utilisées pour obtenir une résine d'acrylique de nouvelle génération aux propriétés séduisantes. D'apparence très mate et de texture soyeuse, le FENIX est résistant aux égratignures, et peut être réparé à l'aide d'un simple fer à repasser. Impossible d'y laisser des traces de doigts, il est hydrofuge, antibactérien, antistatique, résistant à la chaleur sèche, au frottement et aux produits d'entretien ménager. Le rêve, quoi!

La céramique en hexagone n'a pas dit son dernier mot. En 2017, le traditionnel carré se déclinera de façon polygonale, et encore plus, en relief! Les motifs, toujours aussi populaires, se parent de nuances pour ajouter une texture toute particulière à vos murs et planchers. La nouvelle collection White Home, de Céragrès, en est un bon exemple, qui exploite la tendance épurée avec une touche d'originalité. On note aussi le grand retour d'un imprimé vintage réinterprété, le terrazzo. S'il évoque pour plusieurs l'école primaire, Céragrès fait le pari que sa collection Cocciopesto peut rehausser un décor contemporain. Info: www.ceragres.ca

Le vinyle camouflé

Dans le domaine du plancher, les solutions qui allient le côté pratique des planchers en vinyle et la beauté d'une surface en céramique ou en bois continuent de charmer. On est bien loin de l'époque du prélart fade avec des produits comme le EverWood ou le EverTile de Torlys.

Sabrina Pelletier, de chez Pelletier Déco Surfaces, mentionne que ce vinyle de luxe est «100 % imperméable, confortable et silencieux». Il s'agit d'un vinyle fixé sur un noyau formé d'un composite bois/plastique et doublé d'une membrane en liège au dos. Une solution très stable pratique, entre autres, pour les chalets qui ne sont pas chauffés tout l'hiver. Il vient sous la forme de planches à emboîter, dans différents imprimés qui imitent la céramique ou le bois. Info: www.torlys.com et www.pelletierdecosurfaces.com