Sur mon x, une brocante en ligne

(Québec) Une boutique en ligne vient de voir le jour : surmonx.ca . Prônant «un mode de vie simple, lent et consciencieux», elle propose des articles du quotidien faits au Québec et des objets de seconde main.

Elle préconise maintenant une «consommation responsable» en offrant des petits objets de brocante, cuillers, théières de porcelaine, poterie d'un autre siècle... Elle vend aussi des articles de cuisine, des accessoires de décoration et des produits de beauté. Elle affirme qu'ils sont tous écoresponsables.

La fondatrice de cette boutique est Valérie Rondeau, une designer d'intérieur qui a fait carrière dans le commerce de détail. Tiraillée entre ses «aspirations pour un monde meilleur» et sa «culpabilité de faire tourner la roue de la surconsommation», elle a réorienté sa carrière et poussé à fond son «désir d'enjoliver» les maisons.

Une fois la commande complétée et payée à partir de la boutique en ligne, le colis sera envoyé, dans un délai variant entre un et sept jours ouvrables, avec un numéro de suivi.

«J'invite les gens à privilégier la qualité au détriment de la quantité, le seconde main au neuf, et le local à l'importation» : telle est la philosophie de surmonx.ca.

Aux prix indiqués sur le site, il faut ajouter les taxes et les frais de livraison. (Voir les détails à cette adresse : surmonx.ca/pages/politique-de-retour). La livraison est gratuite pour toute commande de 100 $ et plus au Canada.