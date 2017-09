50 créateurs locaux au Domaine Cataraqui

Alexandra Perron

Le Soleil Le Soleil (Québec) Comme neuf autres villes dans la province, Québec tient un marché éphémère Etsy cette fin de semaine. Le nombre d'exposants d'art local et de produits faits main grimpe au-delà de la cinquantaine cette année. Un rendez-vous qui se répète pour un quatrième automne sur le très beau site du Domaine Cataraqui.

Cet événement est l'occasion de découvrir les artisans de la région qui se cachent derrière les boutiques en ligne Etsy. Les organisateurs annoncent une trentaine de nouveaux kiosques. En plus des bijoux, vêtements, articles pour bébé et cosmétiques offerts sur place, plusieurs produits pour la maison sont proposés. Voici un aperçu.

The Cutie Prints

Audrey Marcotte déteste peinturer. Formée en design graphique et en design d'interaction, elle a créé des autocollants muraux pour décorer la chambre de son fils. Sa boutique en ligne regorge aujourd'hui de pois, de confettis, de sapins, de nuages, de croix, d'ancres, de coeurs, à coller au gré de nos envies. «Les autocollants sont une belle alternative pour modifier le look d'une pièce sans trop d'effort et à peu de frais», trouve l'artisane, dont plusieurs ensembles de 25 pièces se détaillent 15,50 $. Qu'est-ce qui distingue ses autocollants muraux de ceux offerts ailleurs? «Il arrive très souvent qu'une cliente me contacte pour créer un nouveau motif qu'elle a imaginé, ou pour créer un motif d'une couleur précise trouvé nulle part, ou encore pour créer un mélange de couleurs unique à un décor.» Autrement, Audrey Marcotte puise son inspiration de la déco scandinave et de l'esprit minimaliste. Info : etsy.com/ca-fr/shop/TheCutiePrints ***

M-C Girard Céramiste

Agrandir Petite tasse à espresso avec soucoupe signée M-C Girard Céramiste fournie par M-C Girard Céramiste

Montréalaise, Marie-Claude Girard a pris le chemin de la campagne il y a 10 ans pour s'installer dans la région de Portneuf et y trouver son bonheur. Celui d'être céramiste. Son atelier de poterie occupe un ancien bâtiment agricole qui a servi d'étable, de clapier, de poulailler et même de salle de réception pour une cabane à sucre! De son tour et de ses fours, elle sort des tasses, des bols, des pots minimalistes et d'une grande élégance. «J'ai le souci du détail et j'espère faire une collection qui saura traverser le temps et les modes. Comme aucun décor ne vient distraire l'oeil, la forme des pièces est primordiale et je m'y applique énormément», explique l'artisane qui a fait une partie de ses études au Centre de Céramique Bonsecours, à Montréal. Elle précise que sa touche unique, elle l'a développée toute seule en atelier. Marie-Claude Girard travaille trois différentes argiles, donc trois couleurs différentes «qui se complètent et s'harmonisent». Info : etsy.com/ca-fr/shop/MCGirardceramiste ***

Katrinn Illustration

Agrandir Cartes de souhaits sous le thème réconfort de Katrinn Illustration fournie par Katrinn Illustration

C'est en visitant le marché Etsy du Domaine Cataraqui l'an dernier que l'idée d'une boutique en ligne a germé dans l'esprit de l'illustratrice Katrinn Pelletier. Elle a eu envie d'offrir une collection personnelle de ses oeuvres aux gens. «Depuis 10 ans, je travaillais uniquement à l'ordinateur dans le milieu de l'illustration éditoriale et publicitaire. J'avais envie de revenir au dessin à la main, aux mélanges de textures directement sur papier», dit celle qui a déjà eu comme clients Laroche Posay Canada, L'Oréal Paris, Cacharel et Châtelaine. Affiches à encadrer, cartes de souhaits, bloc-notes, Katrinn Pelletier y apposent des reproductions de ses illustrations sur du papier ou du carton 100 % recyclé du Québec. Même ses emballages en cellophane sont compostables. Au Domaine Cataraqui, la Sherbrookoise, installée dans la capitale depuis 15 ans, invite au réconfort. «L'automne, on a besoin de ralentir, de se mettre au chaud dans notre cocon et d'être zen.» D'où ses illustrations d'oiseaux emmitouflés, de forêt au chaud dans des écheveaux de laine et de tricoteuse passionnée de laine. Info : etsy.com/shop/katrinnillustration ***

ARPC Portneuf

Agrandir Le nouveau tablier de travail en canevas de coton robuste avec poignée des Ateliers Roches Papiers Ciseaux fournie par ARPC

ARPC, c'est pour Ateliers Roches Papiers Ciseaux, dont les produits sont confectionnés à Saint-Casimir, dans Portneuf. Derrière les tabliers de cuisine, sacs de transport, napperons, serviettes et affiches décoratives, se cache l'artiste visuelle Amélie Roy-Langlois. Après avoir parcouru les écoles du Québec pour réaliser, avec les élèves, des oeuvres collectives inspirées des courtepointes traditionnelles, elle se consacre aujourd'hui à la couture et à la sérigraphie artisanale sur papier et textile. En résultent des imprimés de bernache, de maquereau, de morille, inspirés de la nature et de la nourriture. Le tout sur de belles matières et dans des teintes unisexes. Pour le marché du Domaine Cataraqui, Amélie Roy-Langlois annonce un tout nouveau tablier de travail pour l'automne en canevas de coton très robuste, avec une poignée dans le bas pour transporter du bois de chauffage, des branches ou autres. Une impression de samares sur la poche avant sert de signature. Info : etsy.com/ca-fr/shop/ARPCportneuf ***

Coin 1071

Agrandir Couverture de bébé en flanelle, double épaisseur, faite à la main à Québec par Coin 1071 tirée d'Etsy

Andréane, artisane derrière Coin 1071, se décrit comme une «amoureuse des chats, de la douceur, de la couture, des soirées en pyjama sous une couverture». Elle fabrique à la main des couvertures de bébé en flanelle 100 % coton de 39 pouces par 39, qui porte l'étiquette d'«entretien sans chichi». «Laveuse et sécheuse, eau chaude ou froide. Les câlins et les lavages useront un peu la couverture sans la faire rétrécir ou la rendre moins réconfortante», prévient-elle. Lapins, chevrons, fleurs, mandala, chiens... son choix de tissus est varié et est proposé en épaisseur simple ou double. Info : coin1071.etsy.com ***

Vous voulez y aller?