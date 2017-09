Maison express

Michèle LaFerrière

Installée depuis décembre dans des locaux de la rue Léon-Harmel, à Québec, la boutique Folia Design vend maintenant ses «plantes modernes» en ligne, sur le site foliadesign.ca devenu transactionnel. La livraison se fera localement, ainsi que dans tout le Canada en fonction de la grosseur des plantes, a mentionné Marc Champoux, le fils de la fondatrice, Christine Desmarais. Les végétaux plus volumineux seront déposés dans des points de livraison. Quelques plantes seront vendues en exclusivité sur le site web. Folia Design propose des plantes d'intérieur faciles d'entretien, ainsi que des pots de béton, de cuivre, de verre, de terre cuite et de céramique. Elle poursuit son service de location et d'entretien auprès des entreprises, son offre de consultation et de décors saisonniers pour les commerces et les résidences privées. ***

Concours de recyclage de piles

Agrandir Certains métaux sont récupérés durant le processus de recyclage des piles: zinc, cadmium, cobalt, plomb et nickel. Photothèque Le Soleil

Les organismes Enjeu (Environnement Jeunesse) et Appel à Recycler ont lancé la deuxième édition de leur concours de recyclage de piles et l'ont étendu à toutes les écoles primaires et secondaires du Québec. La première année, seuls les cégeps et les collèges étaient admissibles. Ils avaient récolté 4372 kilos de piles et de batteries. Encouragés par ce succès, Enjeu et Appel à Recycler ont donc décidé d'ouvrir leur concours au créneau des écoles primaires et secondaires. Il y en a plus de 2000, uniquement dans le réseau public québécois. Les établissements participants courent la chance de remporter l'une des sept bourses totalisant 11 500 $. Les objectifs sont de détourner les piles des sites d'enfouissement, de sensibiliser les citoyens à leur recyclage, et de leur enseigner comment le faire de façon responsable et sécuritaire. Les piles et les batteries recueillies sont envoyées à des spécialistes du recyclage partout en Amérique du Nord. Elles sont triées en fonction de leur composition chimique, puis fondues et transformées en nouveaux produits. Certains métaux sont aussi récupérés durant le processus de recyclage : zinc, cadmium, cobalt, plomb et nickel. C'est Appel à Recycler qui transporte les piles et les batteries. Pour participer à ce concours de recyclage, les écoles, les cégeps et les collèges ont jusqu'au 1er novembre pour s'inscrire en ligne gratuitement sur ce site: enjeu.qc.ca/projets-et-evenements/concours-piles/ ***

Certification Cégep Vert du Québec pour cinq établissements de la Vieille Capitale